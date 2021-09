Autostrade, pomeriggio di code e traffico intenso da ponente a levante

automobilisti in coda sulla A12

Pomeriggio di traffico intenso sulle autostrade liguri. In particolare si segnalano diversi chilometri di coda sulla A12, direzione Rosignano, tra Rapallo e Chiavari per lavori. In questo tratto si procede molto lentamente. Stessa situazione anche tra Rapallo e Recco, direzione Genova. Si segnalano code anche in uscita a Genova est provenendo da Genova, per traffico intenso, direzione Rosignano.

Interessata da forti rallentamenti anche la A10, Genova- Savona. Qui si procede in coda tra Varazze ed Albisola, direzione Ventimiglia, sempre per lavori in corso.