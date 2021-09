Covid, 69 nuovi positivi in Liguria. Due decessi

Laboratorio per i test anti covid

Ci sono 69 nuovi contagi del covid in Liguria emersi dopo 2.874 tamponi molecolari e 4.157 test antigenici rapidi. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

I malati ricoverati in ospedale scendono a 70 (-8 ), anche se sono ancora 6 quelli in terapia intensiva (+1). Si registrano poi due nuovi decessi, entrambi avvenuti il 23 settembre: un uomo di 91 anni deceduto all'ospedale di Sanremo e una donna di 80, morta al Galliera di Genova. In isolamento domiciliare ci sono ora 1.038 persone (-76). Il totale dei casi positivi si riduce di 60 a 2.336. Rispetto alla campagna vaccinale, sono 2.124.731 le dosi somministrate in Liguria (l'86% di quanto consegnato). Nell'ultima giornata sono state fatte 4.714 dosi di vaccino a mRna e 65 AstraZeneca o Johnson. Le seconde dosi con Pfizer o Moderna raggiungono le 859.440 unità, mentre quelle AstraZeneca sono a quota 143.607. I nuovi contagi sono 17 nella Asl di Imperia, 14 a Savona, 31 a Genova, 6 a Chiavari e 19 a La Spezia.