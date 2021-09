Ottanta in ospedale, dieci in terapia intensiva, morto un anziano

Ricovero paziente Covid all'ospedale San Martino

Sono 159 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.301 tamponi molecolari e 3.959 antigenici rapidi. Scendono a 80 i pazienti ricoverati, due in meno di ieri. Dieci restano gravi in terapia intensiva.



Il bollettino regionale diffuso dall'agenzia A.Li.Sa riporta un nuovo decesso correlato al coronavirus: quello di un anziano di 93 anni all'ospedale Galliera. Salgono così a 4.387 le vittime da inizio emergenza.



Dei 2.291.866 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.016.534, ovvero l'88%.