Covid, in Liguria 87 nuovi casi e nessuna vittima nelle ultime 24 ore

Tamponi rapidi covid

Sono 87 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.008 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.557 tamponi antigenici rapidi. Questa la distribuzione dei casi: Imperia (Asl 1) 17; Savona (Asl 2) 14; Genova 37, di cui 31 in Asl 3 e 6 in Asl 4; La Spezia (Asl 5) 19. Il totale dei morti resta invariato rispetto a ieri ed è di 4.401. I ricoverati sono 78 in totale, di cui 5 in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino della Regione.



Rispetto alla campagna vaccinale sono 2.468.889 le dosi consegnate, e 2.119.567 quelle somministrate, per una percentuale dunque dell'86%. Sono 4.670 i vaccini nelle ultime 24 ore a mRna e 63 quelli a vettore virale. Raggiungono così quota 856.730 le seconde dosi con Pfizer o Moderna e 143.540 le seconde dosi con Johnson. E' stata superata dunque l'importante soglia psicologica di un milione di seconde dosi somministrate in regione: nel dettaglio sono 1.000.270.