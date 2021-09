Covid, 97 contagi e 2 vittime

Laboratorio per i test anti covid

Sono 97 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.333 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore e 4.400 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino della Regione emesso nel pomeriggio. Sui nuovi contagi, i dati per territorio:



- IMPERIA (Asl 1): 18

- SAVONA (Asl 2): 14

- GENOVA: 48, di cui: • Asl 3: 41; • Asl 4: 7

- LA SPEZIA (Asl 5): 16



Gli ospedalizzati sono 88, una persona in meno di ieri. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 7 persone.

Due le vittime, un uomo di 78 anni al San Martino e uno di 68 a Sanremo.