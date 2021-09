Covid, il maltempo ha creato problemi di trasmissione dati

Dati sui contagi covid quasi azzerati, nel bollettino emesso questo pomeriggio da Alisa. Ma con una nota esplicativa a margine. Il maltempo di ieri (domenica 26 settembre 2021 ndr) ha infatti avuto conseguenze sui sistemi di trasmissione. Nella comunicazione allegata ai dati si legge "A causa dell’allerta meteo che ha colpito la Liguria nella giornata di domenica 26 settembre, si sono verificati dei problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa. Le problematiche sono in corso di risoluzione e, al più presto, dovrebbe essere ripristinato il servizio informatico che consente la completa ricezione dei dati da parte di Alisa e la conseguente trasmissione al Ministero. I dati riferiti alle vaccinazioni e alle ospedalizzazioni sono invece stati trasmessi correttamente".

Nel bollettino di oggi compaiono quindi 3 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 944 tamponi molecolari e 1.206 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 62, 8 in terapia intensiva.