Covid, 89 positivi e nessuna vittima

Vaccino anti covid

Sono 89 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.391 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore e 4.367 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino della Regione emesso nel pomeriggio. Sui nuovi contagi, i dati per territorio:



- IMPERIA (Asl 1): 15

- SAVONA (Asl 2): 11

- GENOVA: 44, di cui: • Asl 3: 43; • Asl 4: 1

- LA SPEZIA (Asl 5): 19



Gli ospedalizzati sono 64, ancora in calo. I ricoverati in terapia intensiva 8. Nessuna vittima.

Quattro le vittime, tutte a Savona: il 23 settembre una donna di 89 anni, un uomo di 66 anni e un uomo di 91 anni. Ieri una donna di 91 anni.