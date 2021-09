Economia del mare, la crescita blu

Salone Nautico Genova 2021

"Nel 2019 la blue economy ha prodotto 47,5 miliardi di valore che hanno attivato, per l'effetto moltiplicativo, altri 89.4 miliardi di valore aggiunto, per un ammontare di ricchezza prodotta pari a 136,9 miliardi che rappresenta l'8,6% del valore aggiunto prodotto dall'intera economia nazionale". Lo ha spiegato il Consigliere Delegato all'Economia del Mare dell'Azienda Speciale, Antonello Testa intervenendo nel corso del Salone Nautico di Genova al Workshop 'La crescita blu', di Assonautica, Informare e Assonat.



Oggi sono stati due gli appuntamenti alla manifestazione, legati alla blue economy in occasione della 6° Giornata Nazionale sull'Economia del Mare. In mattinata anche la presentazione del IX Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare promosso proprio da 'Informare', Azienda Speciale per l'Internalizzazione, la Formazione e l'Economia del Mare ed elaborato dal Centro Studi G. Tagliacarne e da Unioncamere. "Il nostro Rapporto sull'Economia del Mare - ha aggiunto Testa - si basa su un particolare indicatore, il 'moltiplicatore' dell'economia del mare che indica quanto valore aggiunto viene attivato, per ogni euro prodotto dalla blue economy, in tutte le altre attività economiche che contribuiscono alla sua realizzazione. In definitiva possiamo dire che, per l'effetto moltiplicativo, ogni euro prodotto dalla blue economy ne ha attivati altri 1,9 nel resto dell'economia".