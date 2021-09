Morti anomale, le indagini della Procura

Genova, Il palazzo di giustizia

I medici dell'Ospedale San Martino di Genova avevano escluso ogni correlazione affermando che l'aneurisma non rientrava tra i possibili effetti collaterali del vaccino. La Procura ha voluto approfondire sulla morte di Emanuele Pileggi, 42 anni e ha bloccato i funerali per valutare se procedere con un'autopsia. L'uomo, 42 anni, il 30 agosto aveva ricevuto la prima dose di vaccino Moderna. Dopo dieci giorni aveva accusato un forte mal di testa e si era recato al pronto soccorso di Lavagna. I medici dell'ospedale, dopo una tac, lo avevano trasferito al San Martino dove è stato operato alla testa ed è morto.

Secondo i medici del nosocomio genovese non vi è alcuna correlazione con il vaccino; il pm Arena, dopo essersi consultato con i colleghi che si occupano delle morti sospette, ha deciso di acquisire tutta la documentazione medica.

Anche il suo caso potrebbe aggiungersi ai cinque al vaglio della Procura, quello di Francesca Tuscano e Camilla Canepa, rispettivamente l'insegnante e la studentessa morte per una trombosi del seno cavernoso, e di tre anziani ultrafragili.

Giovedì prossimo è previsto l'incontro tra i pm di 11 procure italiane e i colleghi di Eurojust per un confronto sui casi di morti anomale in mano alle singole procure per arrivare ad un'azione investigativa comune.