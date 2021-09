Esami di guida al posto di altri, arrestato

Si è presentato all'esame di guida sostituendo un'altra persona. Ma dopo averla fatta franca alla prova scritta, è stato scoperto al momento di quella pratica ed è stato arrestato. In manette per mano degli agenti della Polizia stradale di Genova, è finito un uomo del Ghana, di 30 anni. L'uomo è accusato di false attestazioni a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. Quest'ultimo reato è stato contestato anche alla persona sostituita.

Agli agenti ha detto di avere fatto un favore a un amico ma alcuni precedenti simili, in altre zone d'Italia hanno fatto ipotizzare agli investigatori della polizia stradale di trovarsi davanti a un "seriale" che si presenta agli esami di guida al posto di altre persone, con i loro documenti, puntando sulla somiglianza. Non è la prima volta che la Polstrada scopre casi analoghi.