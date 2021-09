Aurelia temporaneamente chiusa al traffico a causa della presenza di massi in carreggiata, in entrambe le direzioni, a Noli (Savona). Lo comunica Anas che ha istituito percorsi alternativi: per i mezzi pesanti autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, i mezzi leggeri sono deviati sulla SP 45. Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.