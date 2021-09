11 settembre, per non dimenticare

I giovani a De Ferrari per ricordare l'11 settembre

Vent'anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, 2000 giovani si sono collegati da 70 città di 16 paesi europei per dire no alle guerre. A Genova in una Piazza De Ferrari stracolma di ragazzi, i giovani della Comunità di Sant'Egidio hanno ricordato cosa accadde quel giorno. Ci sono stati momenti di emozione e di riflessione. tanti di loro non erano ancora nati, molti erano piccolissimi, tutti hanno impresse nelle mente quelle immagini in tv che per anni hanno fatto il giro del mondo. "La paura non ha avuto la meglio, l'obiettivo del terrore non e' stato raggiunto"- le loro parole- "l'unico progetto da perseguire e' quello della pace."