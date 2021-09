Ecco come sarà la pista ciclabile di Corso Italia a Genova

Pista ciclabile in corso Italia a Genova

La Giunta comunale di genova ha approvato i progetti definitivi propedeutici alla realizzazione della nuova pista ciclabile "strutturata" di corso Italia.

Il nuovo percorso collegherà corso Marconi a Boccadasse e si svilupperà lungo la carreggiata a mare di corso Italia, che avrà due corsie fino all'intersezione con via Piave e un'ampia corsia unica fino a via Cavallotti, permettendo così ai mezzi di soccorso di superare eventuali veicoli fermi in corsia.