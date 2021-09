Green pass a scuola, respinti una decina tra insegnanti e operatori

Green pass obbligatorio per docenti e personale Ata

Green pass nelle scuole, esordio con qualche difficoltà e i primi stop. Nel giorno di partenza ufficiale dell’anno scolastico 2021/2022, sono stati una decina in tutta la regione tra docenti e personale Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) i dipendenti a cui è stato negato l'accesso agli istituti perché sprovvisti della certificazione verde. La maggior parte degli insegnanti e degli operatori scolastici sono rimasti a casa, visto che i collegi docenti si sono tenuti prevalentemente online. Hanno dovuto invece presentarsi dal vivo i nuovi immessi in ruolo per le pratiche amministrative, i professori che tengono i corsi di recupero per gli studenti, quelli che si sono trasferiti da altre sedi nonché i collaboratori e il personale delle segreterie.



I casi di accesso negato si sono verificati a Genova, La Spezia e Sanremo, con la macchina dei controlli che ancora va perfezionata. Dodici istituti hanno scritto all'Ufficio scolastico regionale, segnalando problemi. Adesso chi si è rifiutato di presentare il green pass senza spiegazioni valide ha cinque giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, altrimenti scatta la sospensione. In questi casi eccezionali la scuola potrà chiamare un supplente fin dal primo giorno di lezione. Per ottenere il green pass, basta aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti. Nel caso di una patologia certificata, è possibile ricevere tamponi ogni 48 ore a spese dell'Asl. Se invece si rifiuta di vaccinarsi per altre ragioni, si potrà entrare con tamponi fatti a spese proprie.



La ripresa vera e propria avverrà comunque solo tra undici giorni. L'anno scolastico inizierà in presenza per 168.100 studenti di ogni ordine e grado in Liguria. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro online tra circa 200 dirigenti scolastici e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. Tra le novità di cui si è discusso, la "super app" che permetterà il controllo automatico dei green pass, incrociando i dati della piattaforma Dcg (Digital Green Certificate) con gli elenchi del personale. Dovrebbe essere pronta entro il 13 settembre in tutta Italia, in tempo dunque per l’inizio delle lezioni in Liguria, ovvero il 15 settembre. L'applicazione dovrebbe facilitare e non poco il ritorno di studenti e insegnanti in classe, con i presidi o chi da loro preposto che potranno vedere direttamente dall'app chi è in possesso della certificazione, nel rispetto della privacy.