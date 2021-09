Green pass, 1500 vaccini prenotati in un giorno

Aumentano le prenotazioni dei vaccini in Liguria, mentre ci si prepara all'arrivo del green pass per accedere ai posti di lavoro, pubblici e privati. La novità debutterà il 15 ottobre e riguarderà tutte le categorie di lavoratori, mentre ora vige l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e il green pass per quello scolastico. Per chi si rifiuta di dotarsi della certificazione verde lo stipendio sarà sospeso ma il posto di lavoro verrà conservato. A controllare dovranno essere i datori di lavoro, che in caso contrario rischiano una multa da 400 a mille euro. Il provvedimento si applica anche a lavoratori autonomi, artigiani, negozianti, colf e badanti. Cna Liguria, che rappresenta artigiani e piccole e medie imprese, giudica la decisione del governo "una soluzione equilibrata, che potrà incentivare l'aumento della copertura vaccinale". Cna ritiene però che le imprese non debbano farsi carico, per i lavoratori messi in aspettativa, degli oneri contributivi. , mentre ci si prepara all'arrivo delper. La novità debutterà il 15 ottobre e riguarderà tutte le categorie di lavoratori, mentre ora vige l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e il green pass per quello scolastico. Per chi si rifiuta di dotarsi della certificazione verde lo stipendio sarà sospeso ma il posto di lavoro verrà conservato. A controllare dovranno essere i datori di lavoro, che in caso contrario rischiano una multa da 400 a mille euro. Il provvedimento si applica. Cna Liguria, che rappresenta artigiani e piccole e medie imprese, giudica la decisione del governo "una soluzione equilibrata, che potrà incentivare l'aumento della copertura vaccinale". Cna ritiene però che le imprese non debbano farsi carico, per i lavoratori messi in aspettativa, degli oneri contributivi.

E intanto, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, ci sono già due classi costrette a casa in quarantena, nell'imperiese, una materna e una scuola media. Sono proprio i giovani, insieme ai lavoratori, i principali destinatari della campagna vaccinale della regione in questa fase. Ieri si sono prenotati in oltre 1500 nella fascia 18-69 anni, a cui si aggiungono le vaccinazioni senza prenotazioni. Sono oltre 985 mila i liguri over 12 che hanno ricevuto entrambe le dosi, mentre mancano all'appello, senza neanche una dose, in 280 mila. E intanto ci si prepara già alla terza dose per persone con alcune patologie: prenotazioni al via la prossima settimana.