Identificato il corpo ritrovato sotto la Sopraelevata

La zona del ritrovamento

Ora ha un nome il corpo ritrovato in via dei Pescatori sotto la sopraelevata di Genova. Si tratta di un' anziana novantenne che si era allontanata da casa lo scorso luglio. L'identificazione è stata possibile ricercando, tramite le denunce di persone scomparse, i parenti della donna, in particolare una nipote, che ha riconosciuto gli oggetti personali contenuti nello zainetto ritrovato accanto all'anziana. Sul corpo nessun segno di lesione. Si ipotizza un malore o un gesto volontario. La donna viveva da sola.