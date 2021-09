Sabato in coda, migliora la situazione sulla A10

Sull'autostradaè stato risolto l' incidente avvenuto a metà mattina nel tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l'A26 in direzione di Genova. A seguito del tamponamento, si sono formatee forti disagi si sono registrati anche sulla viabilità ordinaria, con(foto). Attualmente il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e rimangono 3 chilometri di coda in direzione Genova. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia.