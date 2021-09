Incidente alle Ferriere, sei persone a bordo, grave una donna

Grave incidente stradale sulla Statale 225, in località Ferriere, dove due auto si scontrate frontalmente. Sul posto i vigili del del fuoco di Chiavari e del distaccamento "Mario Meloncelli" di Genova Est, intervenuti per liberare dalle lamiere gli occupanti delle auto e consentire i soccorsi sanitari. Nell'impatto sono state coinvolte sei persone, una donna in gravi condizioni. Sul posto anche l'elicottero Drago. I carabinieri indagano sulla dinamica. La strada collega la Val Bisagno alla Val Fontanabuona.

