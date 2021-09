Milo Manara, il maestro a Genova per una visita guidata alla sua mostra

L'autore tra le sue opere, guida d'eccezione per i visitatori. Il maestro Milo Manara arriverà a Genova venerdì 1 ottobre alle 18.00, per una visita guidata speciale alla mostra "Un Viaggio nel Desiderio" in corso al Porto Antico. La mostra “Milo Manara. Un viaggio nel desiderio” rimarrà a Porta Siberia fino al 17 ottobre. Si tratta di cento opere tra originali, schizzi, bozzetti, studi, documenti rari e inediti e, per la prima volta in esposizione, le illustrazioni “Lockdown Heroes” realizzate nel 2020, durante l'emergenza Covid-19, a sostegno delle donne che hanno continuato a lavorare affinché la vita andasse avanti. Per partecipare all'evento è obbligatorio esibire il green pass. Orari di apertura: da lunedì a giovedì 14:00-20:00, venerdì 14:00-22:00, sabato e domenica 10:00-22:00