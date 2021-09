Minacce a Toti via Telegram, otto indagati

via Telegramdella Regione Liguria,. Espressioni irripetibili, apparse sul canale di messaggistica istantanea, su cui ora indagano la Digos e la Polizia postale.Gli investigatori hanno scoperto che alcuni partecipanti alle chat riservate ai soli iscritti hanno lanciato diverse azioni di "disturbo": dall'occupazione dei binari, ai presìdi sotto i palazzi delle istituzioni, fino al sabotaggio delle campagne vaccinali.Nei vari gruppi finiti nel mirino della polizia gli utenti avrebbero ruoli ben determinati: dai guardiani fino ai guerrieri. Al momento sonole. L'idea della procura di Genova è quella di riunire i vari fascicoli e di contestare eventualmente lo stalking e l'istigazione a delinquere.Nei giorni scorsi un attivista no vax aveva inseguito sotto casa l'infettivologo Matteo Bassetti. Ha iniziato a filmarlo col telefonino e a minacciarlo fino a urlargli: "La pagherete tutti". Sul canale è finito anche il numero di telefono del professore universitario, con quello di altri medici. Bassetti ha iniziato a ricevere telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte con minacce e insulti.Nei giorni scorsi Bassetti è stato ascoltato dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto che indaga insieme ai pm Federico Panichi, Gabriella Marino ed Eugenia Menichetti. L'ipotesi degli investigatori è quella che dietro gli attacchi vi sia una regia unica che gestisce i canali e stabilisce la linea da dettare. Ma individuare gli organizzatori non è semplice, visto che si nascondono dietro nomi falsi e che i server sono spesso in paesi del Medio Oriente.