Ocean Race, la tappa genovese della regata avrà il sostegno del Governo

Il Ministro del Turismo Garavaglia al Salone Nautico

Sostegno finanziario del governo a Ocean Race, il giro del mondo in barca a vela, che avrà la sua tappa finale a Genova, nell'estate del 2023. L'impegno, annunciato dal Ministro del turismo, Massimo Garavaglia in visita allo yacht club italiano. "La parte pubblica - ha aggiunto il ministro - farà squadra con Comune e Regione, ognuno farà la sua parte".



Alla regata, considerata fra le piu' dure e competitive del mondo, ci sarà anche uno scafo italiano e avrà i colori dello Yacht Club di Genova. L'equipaggio è ancora da definire, sarà svelato fra un mese e mezzo e avrà anche in questo caso un sostegno pubblico.



Il Ministro qualche ora prima ha visitato gli stand del Salone nautico , all'arrivo incontro a porte chiuse con confindustria nautica e istituzioni. Dal governatore Toti, l'invito perchè il suo dicastero faccia da cerniera alle diverse competenze che ci sono sul mare e si metta al servizio del turismo e della nautica.