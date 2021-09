Porto Vado, la Dogana sequestra 868 monopattini in arrivo dalla Cina

Erano rinchiusi in 434 cartoni e classificati come giocattoli, sono finiti sotto sequestro: 868 monopattini provenienti dalla Cina e fermati nell'ambito di una importante attività di controllo, nel Porto di Vado Ligure (Sv). A intervenire i funzionari ADM dell’Ufficio Dogane di Savona. Gli imballaggi e l’etichettatura non riportavano alcuna indicazione reale sull’origine della merce, ma le informazioni a corredo dei singoli monopattini avrebbero indotto a ritenerli di fattura europea. Da qui la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito del contrasto alle importazioni di merce che riporta indicazioni di provenienza false o ingannevoli.