La nave in quarantena nel Porto di Savona

Venerdì mattina la nave SFL Weser, in arrivo da Cipro dopo uno scalo in Spagna, ha raggiunto le acque italiane. Come da procedura, il comandante ha comunicato lo stato di salute a bordo, spiegando che alcuni membri dell'equipaggio, tutti di nazionalità ucraina, avevano sintomi febbrili.



Attivato il protocollo di quarantena a bordo, è stato consentito l'accesso al porto, ma è vietato salire e scendere dalla nave. Sospese le operazioni commerciali di carico e scarico, così come tutti i contatti con lavoratori portuali e persone esterne.



Sono nove, al momento, i casi confermati di contagio ad oggi, due sono ancora a bordo in isolamento nelle loro cabine, asintomatici, due ricoverati in ospedale e cinque in residence messi a disposizione dalla Protezione Civile.