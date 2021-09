Sospesi 17 sanitari no vax dall'Asl1

Gli esterni dell'ospedale di Imperia

Diciassette dipendenti della Asl1 Imperiese sospesi dall'azienda sanitaria perché non vaccinati contro il Sars-CoV-2.



Si tratta di quattro medici convenzionati, un dirigente medico e dodici tra infermieri e operatori socio-sanitari, alcuni dei quali operanti nei tre ospedali della provincia di Imperia, che non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e pertanto sono stati sospesi, senza stipendio, fino al prossimo 31 dicembre.



Guarda il servizio del Tgr di Enzo Melillo



Nei giorni scorsi erano stati sospesi, per lo stesso motivo e con analogo provvedimento, diciassette operatori socio sanitari operanti in alcune case di riposo della provincia di Imperia.



Salgono così a 160 in Liguria i dipendenti delle altre aziende sanitarie liguri e degli ospedali San Martino, Galliera, Evangelico e Gaslini sospesi per non aver voluto vaccinarsi contro il Covid.