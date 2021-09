Nubifragio nello spezzino, oltre 100 mm di pioggia in meno di due ore

Il nubifragio si è abbattuto con violenza nel pomeriggio, ha colpito lo spezzino, in particolare Ameglia, oltre al Tigullio, provocando allagamenti di negozi e scantinati, senza alcun danno alle persone. A Ameglia è stata immediatamente attivata la colonna mobile della Protezione civile di Regione Liguria, con oltre 30 volontari che si sono messi a disposizione del Centro Operativo Comunale, prontamente riunito, per dare risposta alle situazioni di difficoltà segnalate dai cittadini. Il Coc del Comune di Ameglia ha inoltre messo a disposizione due numeri di telefono per tutte le segnalazioni da parte dei cittadini: 0187/609225 e 0187/670949.

Secondo quanto riferito da Arpal, si è trattato di un fenomeno concentrato nel tempo e nello spazio, in cui sono caduti oltre 100 millimetri in meno di due ore. Un evento che rientra nel quadro di instabilità e variabilità diffuso questa mattina, in cui si evidenziava la possibilità di locali rovesci e temporali con possibili allagamenti localizzati, con raffiche di vento, grandine e fulmini. Qualche allagamento è stato segnalato anche a Castelnuovo Magra e nel Tigullio, in particolare a Chiavari, dove sono state immediatamente attivate le squadre di volontari della Protezione civile a supporto dei Vigili del Fuoco. Permane il quadro di instabilità anche per le prossime ore.

Alle 19 l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone e Francesca Giannoni, responsabile Centro Meteo Funzionale di Arpal, faranno il punto presso il Polo di Protezione Civile a Santo Stefano Magra (Via De Gasperi,3).