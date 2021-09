Il giallo dello scheletro sotto la sopraelevata

Non hanno ancora un nome i resti di donna ritrovati ieri pomeriggio da un clochard in via dei Pescatori, sotto la Sopraelevata di Genova. La risposta potrebbe arrivare da una tac e dall'esame delle denunce di scomparsa. Nello zainetto,trovato accanto ai resti,non c'erano documenti ma solo un paio di occhiali, alcune mascherine e un igienizzante. Il corpo, secondo il medico legale, sarebbe rimasto in quel luogo da circa sei mesi. Da una prima ricognizione esterna non ci sono lesioni evidenti. Prende piede quindi l'ipotesi di un malore, ma non si escludono tutte le altre piste: dal suicidio all'aggressione.