Maltempo, allerta prolungata

Rovesci intensi, temporali forti o localmente molto forti, dalla scorsa notte, in particolare sul centro della Liguria, ora in spostamento verso Levante. La situazione resta fortemente instabile, per questo Arpal ha prolungato l'allerta meteo emessa già nelle scorse ore. In particolare, allerta gialla fino alle 17 nel ponente ligure; sul centro della regione sarà arancione non più fino alle 15:00 ma fino alle 17:00, poi gialla sino alle 20. Nell'entroterra di Levante, arancione fino alle 17:00, poi gialla fino a mezzanotte; sul Levante, arancione fino alle 17, poi gialla sino alle 2. Finora le zone più colpite dai rovesci sono state quelle interne del genovese: alle 11:30 nel comune di Torriglia si sono registrati 129.6 millimetri in un'ora in località Fallarosa. Sulle 12 ore Torriglia ha registrato 194.8 millimetri complessivi. Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali con raffica massima di 79.6 km/h al Lago di Giacopiane. Le prime schiarite sono attese dalla mattinata di domani.