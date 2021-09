​Sono stati oltre 30 mila i passeggeri sui treni liguri questa mattina in occasione della riapertura delle scuole, con un aumento del 20 per cento rispetto allo scorso mercoledì. lo ha reso noto Trenitalia, spiegando di aver messo a disposizione 14 bus di supporto nelle principali stazioni, come concordato con Regione Liguria e Prefetture. Al momento la capienza massima consentita resta pari all'80 per cento.