Bisagno, i volontari raccolgono 5 quintali di rifiuti

Indifferenziata 5 quintali, lattine e plastica 25 kg, vetro 40 kg, rifiuti ferrosi 150 kg. Così la raccolta di 100 volontari che hanno pulito una parte del torrente Bisagno, a Genova. All'elenco vanno aggiunti: due batterie per auto, una bombola di gas, un carrello della spesa, la sospensione di un camion con ruota attaccata, un casco da moto, un pallone da calcio e uno da basket sgonfi, tantissimi residui di fuochi d'artificio. La pulizia del Bisagno è stata l'occasione per sancire la prima uscita dei volontari del progetto #Vogare che ha effettuato il monitoraggio scientifico dei rifiuti raccolti. Il progetto VOGARE promosso da Legambiente Liguria intende realizzare una ricerca nell'ambiente marino costiero e torrentizio dei principali organismi viventi che li caratterizzano, con l'obiettivo di analizzarli e classificarli per comprendere la qualità ecologica degli ambienti stessi e il livello della loro compromissione dovuta alla pressione antropica e ai cambiamenti climatici.