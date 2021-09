Razzetti vola, record italiano nei 200 farfalla

Alberto Razzetti show nella prima tappa della "International Swimming League" alla piscina "Scandone" di Napoli. Il 22enne ligure di Lavagna si è imposto nei 200 farfalla con il record italiano in 1'51"15. Il tempo abbassa di cinque centesimi l'1'51"20 siglato una settimana fa, quando a sua volta sbriciolò l'1'51"98 nuotato da Federico Burdisso lo scorso 6 marzo a Roma. Razzetti è tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, lo allena il tecnico federale Stefano Franceschi, agli Europei di Budapest in vasca lunga ha ottenuto il bronzo nei 200 misti e l'argento nei 400 misti.