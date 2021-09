Terzo Valico, riaprono i cantieri

Il cantiere (foto d'archivio)

Riaprono i cantieri di Castagnola (AL) e di Cravasco (GE) per le opere del Terzo Valico dei Giovi. Siglato un accordo tra il General Contractor guidato da Webuild e il Ctg (Consorzio Tunnel Giovi), costituito dalle aziende Pizzarotti e Collini che permette di superare le criticità che avevano determinato il ricorso alla cassa integrazione per circa 300 operai. L'accordo definisce un percorso condiviso di superamento del contenzioso che consentirà di riavviare progressivamente, dalla prossima settimana, tutti i cantieri.

Tutti i lavoratori potranno tornare in attività grazie anche all'adeguamento dei piani di sicurezza e ai riscontri forniti all'ASL in risposta al loro verbale del 9 agosto.Finora è stato effettuato il 70 per cento degli scavi delle gallerie, di cui il 30% circa negli ultimi 20 mesi. Il termine fissato per la consegna dell'opera è il 2024.