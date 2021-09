Salone Nautico e pioggia, in tilt il traffico in città

Code alla Foce

Il salone nautico mette in difficoltà la viabilità alla Foce. Complice la pioggia e il secondo giorno di scuola, dal primo mattino si formano lunghe code. La sopraelevata si blocca e in direzione levante il traffico viene deviato prima della Foce, allo svincolo di piazza Cavour.



Ad annunciarlo la chat Telegram gestita dal Comune, Genova Alert, e i pannelli luminosi in giro per la città. La rotatoria non riesce ad assorbire il flusso: il rumore dei clacson si mescola ai fischietti degli agenti della Polizia Locale.



È caos anche per i parcheggi: l’area sosta destinata ai visitatori apre ed è subito tutto esaurito. I cantieri del Waterfront hanno ridotto i parcheggi e la Nuova area sosta per gli espositori da 400 posti, inaugurata pochi giorni fa, non sembra bastare.



Per i visitatori non resta che cercare un posto nelle aree a zona blu, oppure in corso Italia dove una corsia lato mare è stata destinata a parcheggio, e poi c’è una navetta per tornare indietro.



“È la prima volta che vengo - dice un tappezziere venuto a visitare una barca - è impossibile trovare parcheggio, c’è molto caos”.



Nel corso della mattinata la situazione va via via migliorando. I tassisti ricordano edizioni del Nautico con giornate molto più da bollino rosso per il traffico, ma c’è preoccupazione in vista del fine settimana, in cui si attende maggior afflusso.