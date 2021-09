Vigilia di Juve-Samp, parla D'Aversa

Milan, Inter, Napoli e domani la Juventus a Torino, un calendario ripidissimo quello di quest'inizio stagione per la Sampdoria, che cerca l'impresa dopo il 4-0 incassato giovedì al Ferraris dalla squadra di Spalletti, nell'infrasettimanale. Il tecnico Roberto D'Aversa si affida al suo bomber e leader Fabio Quagliarella, ex di giornata, che si vuole sbloccare in questo campionato. D'Aversa chiede ai suoi ragazzi un certo tipo di atteggiamento: "Le sensazioni sono quelle di quando si perde una partita 4-0. Ci deve essere rabbia nel post-gara, deve esserci delusione perché noi lavoriamo per portar via il risultato e non farlo è come buttare via il lavoro settimanale. Detto questo, non deve subentrare lo sconforto e nient'altro di negativo. La rabbia va tenuta fino alle 12:30 di domenica e poi metterla in campo. Non fa piacere a nessuno perdere una partita con quel risultato, ma bisogna pensare alle cose positive, come l'impegno. La Samp non ha dato dimostrazione di non essere squadra, ma nelle difficoltà bisogna essere più bravi a gestire le situazioni. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare non devono esserci dubbi: continuiamo con quello che stiamo facendo perché siamo sulla strada giusta", spiega il tecnico che in cabina di regia farà giocare Thorsby ed Ekdal, mentre sulle fasce laterali Damsgaard e Candreva. In difesa invece potrebbe rifiatare Colley e al suo posto toccherebbe a Chabot.