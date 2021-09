Juve-Samp 3-2

Niente da fare per la Sampdoria, nel pranzo dello Stadium con la Juventus. Ancora una grande, ancora uno stop, 3 a 2 per i bianconeri il finale. La successione delle reti: al 10' vantaggio Juve con Dybala, poi costretto al cambio per un problema muscolare. Il capitano bianconero è uscito in lacrime e sulle sue gambe, consolato da Morata, Bentancur e Chiesa, ma evidentemente ha percepito la gravità dell'infortunio. Raddoppio di Bonucci al 43' su rigore. Un minuto dopo, al 44', la rete di Yoshida, 2-1 e partita che sembrava riaperta. Fino al sigillo di Locatelli, al 57', e all'assalto finale, con il gol di Candreva all'83'. Risultato 3-2 che consegna i 3 punti ai padroni di casa e lascia la Samp a quota 5 in classifica, in attesa dell'ultima gara prima della pausa, Sampdoria-Udinese, domenica 3 ottobre alle 15:00 a Marassi.