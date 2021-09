Due turisti soccorsi sui sentieri dello spezzino

Due escursionisti sono stati soccorsi oggi sui sentieri del Levante. La squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta tra Monterosso e Vernazza, dove un turista di Lodi ha accusato un malore, quindi è stato trasportarlo in barella fino alla strada più vicina dove ad attenderlo c'era l'ambulanza. Sul sentiero che da Montaretto (comune di Bonassola) conduce a Framura, a essere soccorsa è stata una signora di Milano, caduta ferendosi ad un piede. Anche in questo caso la turista è stata immobilizzata su una barella da sentiero e trasportata in salita, fin sulla strada principale, dove è stata presa in carico dal personale sanitario. Al secondo intervento hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Levanto ed alcuni volontari del Soccorso Alpino.