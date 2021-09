Spezia, domenica scontro diretto con il Venezia

"Nonostante la sconfitta, siamo consapevoli della prestazione positiva che abbiamo portato in campo nella scorsa partita -ha detto mister Thiago Motta, parlando all'antivigilia di gara- meritavamo una vittoria che non siamo riusciti a cogliere. Questa settimana siamo partiti da questa consapevolezza per allenarci al meglio in vista del match contro il Venezia". Soddisfatto del gioco offerto contro i friuliani, Thiago Motta chiede al suo Spezia un passo avanti, ovvero il primo successo stagionale.

Il Venezia è diretto concorrente nella corsa alla salvezza. "Mi aspetto il miglior Venezia possibile - ha detto Motta- è una squadra in crescita, guidata da un ottimo allenatore che stimo molto (Paolo Zanetti ndr). Sono reduci da una buona prestazione contro l'Empoli e a casa loro sarà una sfida dura, ma molto interessante; noi dovremo essere bravi a giocare con un ritmo alto lottando per portare i tre punti a casa".

Non ci saranno gli infortunati Colley e Agudelo ma Thiago Motta non cerca alibi. "Non parlerei di sfortuna, purtroppo sono situazioni che vedono coinvolte tutte le squadre, chi più e chi meno. Bisogna metterlo in conto e riuscire, nonostante gli assenti, a disporre in campo i ragazzi nel miglior modo possibile per affrontare al meglio ogni sfida".

Losi consumerà in laguna., al Penzo, gara che potrebbe già essere decisiva per gli aquilotti, fermi a un punto, dopo il pareggio di Cagliari e le sconfitte con Lazio e Udinese, nella gara d'esordio al Picco.