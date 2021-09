La "tartaruga liuto" torna nel ponente, avvistata dopo 4 anni

Erano passati quattro anni dall'ultimo avvistamento, ora la "tartaruga liuto" sembra essere tornata nel ponente ligure, in provincia di Imperia. Potendo raggiungere i 2 metri, è considerata la tartaruga marina di maggiori dimensioni. A avvistarla, la biologa Elena Fontanesi dell'associazione Delfini di Ponente, circa un miglio dalla costa, tra Imperia e il porto di Marina degli Aregai. "Si tratta di una rara specie - racconta all'Agenzia Ansa - che nidifica nelle zone tropicali dell'Atlantico e potrebbe arrivare nel Mediterraneo, per ragioni di foraggiamento, attraversando lo stretto di Gibilterra". Gli ultimi esemplari sono stati avvistati, nel 2017, nell'Imperiese, durante un'uscita di whale watching e nel 2018 nel Finalese, in provincia di Savona. Battezzata anche come "leatherback sea turtle" (tartaruga dal dorso di pelle) ha la caratteristica di possedere un carapace morbido.