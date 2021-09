Teatro Nazionale, un anno di "Human Pride"

Un arcobaleno campeggia sul manifesto del Teatro Nazionale di Genova. Sono i sette colori che richiamano altrettanti obbiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda Onu 2030, il Teatro genovese è il primo palcoscenico in Italia a aderire. La notizia durante la presentazione dei nuovi spettacoli in cartellone, al Teatro Ivo Chiesa, con il direttore artistico Davide Livermore e il ministro per i beni culturali Dario Franceschini collegato in streaming. "Il teatro - ha dichiarato Livermore - è il regno dell'Umanità, è lo spazio e il tempo della riflessione su chi siamo. Per questo abbiamo scelto 'Human Pride' come titolo della stagione. Una dedica speciale alla grande attrice dell'Ottocento Adelaide Ristori, nel 2022 ricorre il bicentenario della nascita. A lei il Teatro Nazionale dedicherà anche una nuova versione della 'Lady Macbeth', con la regia dello stesso Livermore e l'interpretazione di Elisabetta Pozzi. La stagione si aprirà il 9 ottobre con una maratona di dieci ore dedicata ai nove testi commissionati ad altrettanti autori nell'ambito del G8 Project. Oltre al G8 Project, rientra nel quadro delle celebrazioni per i 70 anni del Teatro di Genova la rassegna condotta dal presidente Alessandro Giglio "Settant'anni a Genova, teatro e cronaca" (Teatro Ivo Chiesa, 25 ottobre-13 dicembre). Contemporaneamente al Teatro Duse il 15 di ottobre si aprirà 'Next Generation Women', XVII edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile. Fra i titoli successivi si possono ricordare "Il grigio" (9 novembre) di Giorgio Gaber e Sandro Luporini con Elio e regia di Giorgio Gallione, che firmerà anche lo spettacolo degli Oblivion (Oblivion Rhapsody, 25 novembre).