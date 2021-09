Liguria, test salivari a campione nelle scuole

test salivari in una scuola

Nelle scuole liguri "saranno fatti test covid salivari a campione in alcune classi segnalate a rotazione". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani ad 'Agorà estate' su Rai 3 all'indomani della riunione della Conferenza delle Regioni sul tema.



"I test non sono alternativi al vaccino, ma ci consentiranno di capire la penetrazione del virus e l'incidenza nella categoria degli studenti, che tutto sommato ha un effetto molto secondario a causa del virus. - spiega Toti -. Applicheremo il protocollo della struttura commissariale e del generale Figliuolo con test salivari a campione, perché è un qualcosa di impossibile per il sistema fare milioni di test salivari, in una scuola con mille ragazzi significherebbe convocarli alle 3 di mattina".