Genoa, attesa per il "closing"

C'è attesa per il segnale che dovrebbe sancire la cessione del Genoa al fondo statunitense "777partners". L'attenzione è concentrata sulla giornata di oggi, 22 settembre, data indicata da più parti come primo step per la cessione del club in mano ad Enrico Preziosi (foto) dal 2003. Il 22 settembre, secondo quanto appreso, sarebbe stato indicato come il giorno del pagamento di un acconto da parte del fondo americano che da alcuni mesi sta trattando l'acquisto del club. L'anticipo avvicinerebbe ancora di più il passaggio delle quote che dalle prime informazioni dovrebbe concludersi a metà ottobre, anche se dalle parti, come da accordi di riservatezza, non trapelano notizie.