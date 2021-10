Droga: scoperto deposito per spacciatori nel centro storico

La droga trovata dalla Squadra Mobile

Un deposito di droga per gli spacciatori del centro storico di Genova. A scoprirlo sotto una scalinata del Lagaccio, gli agenti della Squadra Mobile, che hanno arrestato l'uomo che nascondeva lo stupefacente, un tunisino già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso mentre prelevava un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina. Nel nascondiglio sono stati ritrovati altri involucri per un peso totale di oltre 1,2 kg di cocaina e circa 300 gr di eroina, che immesse sul mercato avrebbero fruttato illeciti guadagni per oltre 130.000 euro.