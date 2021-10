Rogo a Capo Marina, riaperto corso Italia

Incendio ex Capo Marina

Ingenti danni per l'incendio dello stabilimento balneare Batò beach club, gli ex Capo Marina, di Genova. Il rogo è divampato alle 2 della scorsa notte, quattro le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento.



Chiuso corso Italia per molte ore. La strada che costeggia il lungomare è stata riparta, in entrambe le direzioni, solo dopo le 8 di stamattina.

Le fiamme hanno praticamente distrutto tutte le strutture: il ristorante, il capannone e le cabine.



Al momento dell'incendio lo stabilimento balneare era chiuso, c'era però un senza casa, che per la notte aveva trovato riparo lì. L'uomo ha riportato ustioni ed è stato portato all'ospedale villa Scassi.



Sul posto stanno ancora operando i Vigili del Fuoco per le ultime bonifiche e sono in corso gli accertamenti per capire come sia divampato l'incendio.



Le nostre immagini delle operazioni di spegnimento di questa mattina

Il video dell'incendio realizzato dai Vigili del Fuoco