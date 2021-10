Milo Manara a Genova, da Palazzo Bianco alla sua mostra

Un pomeriggio speciale insieme a Milo Manara. Ieri il famoso fumettista è stato a Genova per una visita guidata a Porta Siberia, nell'area del Porto Antico, dove è in corso "Un viaggio nel desiderio", la mostra che espone le sue opere più importanti. Manara ha raccontato al pubblico aneddoti sui suoi lavori. A chi gli ha chiesto quali fosse il segreto per diventare un mito di tante generazioni, ha risposto quasi con timidezza: "Forse ho avuto il dono di riuscire ad invecchiare senza mai diventare adulto". Il pomeriggio è iniziato con la visita a Palazzo Bianco nel complesso dei Musei di Strada Nuova. Il maestro Manara ha particolarmente apprezzato l'"Ecce Homo" attribuito a Michelangelo Merisi, il Caravaggio, alla cui vita ha dedicato un'opera a fumetti in due volumi.