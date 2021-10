Samp, niente stacco dopo il derby

(foto) è tornato a dirigere la Samp,(Ge), dopo il derby notturno con lo Spezia, battuto per 2 a 1 a Marassi . Vittoria fondamentale per i blucerchiati, in una gara delicatissima, dove il mister non ha potuto sedere in panchina, a causa dell'espulsione di Cagliari. I 3 punti fanno bene alla classifica, quota 9 per la Sampdoria che ora deve pensare alla sfida ravvicinata con l'la D​ea, arriva a Marassi per il turno infrasettimanale. Seduta di scarico per i calciatori maggiormente impegnati venerdì sera con i bianchi, lavoro di forza per il resto della squadra. Soltanto terapie e fisioterapia per Valerio Verre; differenziato per Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani è in programma un nuovo allenamento mattutino.