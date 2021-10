Stalker genovese finisce in carcere a Marassi

Ora è rinchiuso nel carcere di Marassi, ma fino all'altro giorno continuava a perseguitare la sua ex compagna, nonostante fosse ai domiciliari a Sampierdarena per stalking e minacce. Ad arrestarlo, gli agenti del commissariato di Cornigliano, per aggravamento della pena, su disposizione del Tribunale di Genova. In manette è finito un 33enne genovese. A luglio l'uomo era stato denunciato per minacce gravi, maltrattamenti e stalking dai poliziotti: intervenuti per una lite, avevano accertato che la donna lo aveva lasciato per le continue vessazioni. Oltre a insultarla, era arrivato a privarla dei mezzi economici per mantenere se stessa e la figlia minore. Nel 2016 l'uomo aveva tenuto comportamenti simili con un'ex fidanzata: le aveva fatto perdere tutte le amicizie, e ogni volta che litigavano, per ritorsione licenziava il padre di lei, suo dipendente, per poi riassumerlo quando le cose andavano meglio. Per questo era stato ammonito dal questore.

La nuova compagna, dopo averlo lasciato, si era trasferita con la figlia a casa della madre, ma l'incubo non era finito: persecuzioni sui social e per telefono, pedinamenti con lo scooter, e anche l'invio sotto casa di alcuni suoi dipendenti per controllarla. I poliziotti avevano ottenuto prima l'allontanamento e poi i domiciliari. Ma lui, anziché desistere, ha incaricato alcuni uomini di portare via dei mobili dalla casa della ex. La donna, caduta in uno stato di ansia e paura, ha anche perso il lavoro. A quel punto per il persecutore è scattato l'arresto.