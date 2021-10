Torino batte Genoa 3-2

Il Toro torna alla vittoria, sofferta nel finale contro il Genoa. Subito avanti 2-0 i granata con l'ex Sanabria e Pobega nel primo tempo . Nella ripresa Destro (6 gol in 6 partite) riapre tutto,

Brekalo sembra chiuderla ma Caicedo riporta il match sul 3-2 a dieci dalla fine. La squadra di Juric resiste e conquista i tre punti. Secondo ko nelle ultime tre per il Genoa. di Ballardini. La squadra continua a sbagliare l'approccio alle gare, subendo due gol nei primi 45 minuti e poi lotta per recuperare, ma stavolta non basta.