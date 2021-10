Lo Spezia aspetta la Salernitana al Picco

Campo da calcio

Ritorna il campionato di serie A e subito propone la sfida salvezza tra Spezia e Salernitana, appaiate al penultimo posto in classifica con 4 punti. Lo Spezia, però, allo stato attuale, detiene il poco invidiabile primato dei goal subiti, ovvero 19. La rosa dello Spezia è sempre rimaneggiata: l'allenatore non si scompone, congettura una formazione votata all'attacco e annuncia il cambio di portiere: per la prima volta giocherà Provedel, al posto di Zoet. Anche la Salernitana deve fare i conti con assenza importanti, in primis quella del francese Ribéry. Le due squadre non si sono mai affrontate in serie A. Ci sono 18 precedenti in serie B con 9 vittorie dello Spezia, 7 della Salernitana e 2 pareggi.

Domenica toccherà alle squadre genovesi. Alle 12:30 la Sampdoria scenderà in campo a Cagliari, i Quattro Mori, ultimi in classifica con 3 punti, sono gli unici a non avere ancora vinto una partita. Cercheranno, quindi, di invertire la rotta: per i blucerchiati, che giocheranno senza Damsgaard infortunato, sarà un banco di prova impegnativo.

A Marassi, ore 15:00, il Genoa ospiterà il Sassuolo, che ha due punti in più del Grifone ed è reduce da tre sconfitte consecutive: anche tra i rossoblu gli assenti sono molti, soprattutto in difesa. Sarà comunque importante per Ballardini dare l'assetto giusto sin dall'inizio al Genoa, quest'anno ancora alla ricerca di schemi e identità di gioco.