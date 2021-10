Acqua non potabile, ordinanza estesa a tutta Oneglia

"Non potabilità dell'acqua", a Imperia il Comune ha esteso l'ordinanza all’intero acquedotto al servizio del territorio di Oneglia. L'ordinanza, in via cautelativa, è arrivata a seguito della comunicazione della Asl 1. E ancora, l'ordinanza prevede per Rivieracqua l'immediata adozione di interventi per la verifica della regolarità dei valori dei campioni. L'ulteriore aggiornamento della situazione è arrivato stamani, ribadendo ai cittadini che è quindi vietato il consumo dell'acqua, se non previa bollitura, fino alla revoca dell'ordinanza. Il provvedimento è stato assunto in quanto le analisi hanno evidenziato un superamento dei valori microbiologici previsti dalla legge presso i punti di controllo “Via Santa Lucia” e “Frazione Oliveto”.