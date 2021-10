Alluvione, danni per 10 milioni. La Regione chiederà lo stato d'emergenza

Stato di emergenza nazionale per alcuni milioni di euro di danni - dieci, le stime - provocati nel savonese e nel genovesato dall'ondata di maltempo che ha investito Ponente e il centro della regione nella giornata di ieri. La Regione Liguria sarà pronta a formalizzare la richiesta dopo aver effettuato una prima stima dei danni sulle infrastrutture pubbliche danneggiate all'inizio della prossima settimana. Oggi inizieranno le ricognizioni che verranno effettuate anche domani nei comuni più colpiti sia in provincia di Savona che nella città Metropolitana di Genova.



L'allerta è terminata questa mattina. La forte perturbazione 'Christian' è passata, durante la notte, molto più velocemente del previsto, lasciando solo deboli precipitazioni che non hanno prodotto alcun effetto al suolo. I venti hanno raggiunto gli 80 km/h con raffiche fino a 100 km/h. Sembra che la perturbazione abbia scaricato tutta la sua potenza solo sul Savonese, dove ieri è stato raggiunto il record storico di precipitazioni che hanno portato frane, allagamenti e di conseguenza la chiusura di tratti autostradali e ferroviari.



Le zone più colpite dal maltempo sono state la Valbormida e le valli Stura e Orba. In totale sono 10 le famiglie fatte sfollare, 1 a Savona, 4 a Rossiglione, 5 a Pontinvrea. I nuclei familiari isolati sono 17 a Savona in zona Santuario e nelle frazioni circostanti, oltre a 5 famiglie a Quiliano. Al momento non si registrano situazioni di pericolo o difficoltà per queste persone.

"Abbiamo monitorato costantemente l'evoluzione del maltempo e della situazione in Liguria, per tutta la notte - spiegano il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Sulla Liguria è caduta una quantità di pioggia davvero rilevante, come testimoniato dai dati che parlano di diversi record superati. Per fortuna il fronte perturbato è passato più velocemente del previsto".

I Comuni più colpiti sono stati Savona, dove si sono verificati diversi allagamenti causati dall'esondazione del torrente Letimbro, in particolare nella zona del Santuario e Pontinvrea, con l'esondazione dell'Erro. Poi Cairo Montenotte, dove è esondato il Bormida e Rossiglione, isolata per alcune ore. Molte le interruzioni della fornitura di energia elettrica.

Circa 100 persone hanno subito l'interruzione della fornitura di acqua a Sassello.



Nel video di Marco Gervino le parole del presidente della Regione, Giovanni Toti e dell'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone durante i sopralluoghi nel savonese

