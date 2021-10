Asia D'Amato nella storia della ginnastica a 18 anni

La concentrazione negli occhi. La potenza e l'eleganza nel salto. La gioia e la consapevolezza, per Asia D'Amato, di essere entrata, a soli 18 anni, fra le grandi della sua disciplina. Per la fata genovese è una consacrazione, la medaglia d'argento conquistata ai mondiali di Ginnastica artistica in corso a Kitakyushu in Giappone: vice campionessa del mondo nella sua specialità, il volteggio. Un risultato che entra nella storia: la giovane atleta, tesserata per la Brixia Brescia e arruolata per le Fiamme Oro della Polizia di Stato, è la prima italiana a riuscire in questa impresa. Asia ha chiuso con 14.083 punti, dietro alla brasiliana Rebecca Andrade, oro con 14.966 punti. Il bronzo è andato alla russa Angelina Melnikova, con 13.966. Si era qualificata per questa finale classificandosi terza. Per lei è la seconda medaglia iridata. Ai mondiali del 2019, con la gemella Alice, aveva già vinto il bronzo a squadre. E insieme, nel luglio scorso, avevano contribuito al quarto posto a squadre alle Olimpiadi di Tokyo. Nel palmarès di Asia, anche due ori europei juniores e sei titoli italiani. Il suo argento di oggi in Giappone è arrivato per i colori azzurri dopo lo storico oro del cagliaritano Nicola Bartolini nel corpo libero.

